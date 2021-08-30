Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı - Son Dakika

Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Şehitlikte yapılan törende tüm şehitler için dualar edilirken şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

MANİSA - Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Halk oyunları gösterileriyle zafer coşkusu yaşanırken açılan fotoğraf sergisinde tarihe yolculuk yapıldı. Şehitlikte düzenlenen törenlerde ise tüm şehitler için dualar edilirken şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı personeli Piyade Yüzbaşı Burçin Güngör yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ilgili mesajını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel okurken, öğrenciler de günün önemine dair şiirler okudu. Halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi gerçekleştirirken gösterinin sonunda açılan Türk Bayrağı büyük alkış aldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri Fatih Sergi Salonunda Atatürk Fotoğrafları Sergisini gezerek tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi. Serginin ardından Vali Karadeniz ve Başkan Ergün valilik binası önünde kurulan stantta tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramının son etkinliği ise Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğinde gerçekleştirildi. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Manisa Müftüsü Mustafa Soykök yaptırdığı dua ile tüm kahraman şehitleri minnet ve şükranla andı. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı. Tören Polis Şehitliğindeki şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ile sona erdi.