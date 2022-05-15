Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika
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Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü

15.05.2022 14:58

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü.

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü

İSTANBUL - Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü. Denizde oluşan küçük tabaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirliliğe rastlandı. Deniz yüzeyinde oluşan küçük tabaka, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj, geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda Maltepe sahili açıklarında görüntülenmişti.

Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü
Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü
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Büyükada, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükada açıklarında müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Son Dakika


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