Büyükada açıklarında tekne battı... Kurtarma anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Büyükada'nın açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu tekne battı. Teknede yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde Büyükada açıklarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi, Büyükada'ya giden feribottaki vatandaşlar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denize açılan teknenin bilinmeyen bir nedenle battığı öğrenilirken teknedeki iki kişi bir anda ölümle burun buruna geldi. Vatandaşlar tarafından feribota çıkarılan şahısların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(Sevban Sevkal/İHA)