Büyükada Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
11 dakika önce
Büyükada Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındıİSTANBUL - Büyükada Ahırlar Bölgesinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Büyükada Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL - Büyükada Ahırlar Bölgesinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
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