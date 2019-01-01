Son Dakika Haberleri: Büyükada Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükada Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

11 dakika önce

Büyükada Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındıİSTANBUL - Büyükada Ahırlar Bölgesinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyükada Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Büyükada Ahırlar Bölgesinde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

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