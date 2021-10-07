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Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika

Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı

07.10.2021 12:54

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine tartışma yaşanmıştı. Olaydan sonra bir açıklama yayınlayan İBB, kesin tahliye kararı olduğunu açıkladı. TÜGVA ise bugün yaptığı açıklamada böyle bir kararın olmadığını ifade etti.

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Büyükada'da önceki gün TÜGVA ile İBB arasında tahliye gerginliği yaşanmıştı. İBB yetkililerinin TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesi için başlattığı çalışmaya, TÜGVA karşı çıkmıştı. Dünkü gerginlikle ilgili bugün TÜGVA cephesinden iddialara yanıt geldi. TÜGVA İstanbul'un Twitter hesabından, "Tarafımıza yüklenen asılsız iddiaların aslını sizler için derledik." notuyla paylaşım yapıldı.

"GENÇLERİN HİZMETİNE SUNULDU"

Paylaşımda, İBB tarafından yapılan açıklamada "TÜGVA sözleşmeye aykırı olarak iskeleyi 3. kişilere devrettiği için sözleşme feshedilmiştir" denildiği anımsatılarak, TÜGVA'nın sözleşmenin imzalandığı 2018 yılında bu yana kiralanan yerin tamamını kütüphane, ücretsiz çay kahve ikramı ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için gençlerin hizmetine sunduğu kaydedildi.

"TAHLİYE KARARI YOK"

Açıklamada, İBB'nin, "İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin Büyükada İskelesi'nin kesin olarak tahliyesine karar verdiğini" ifade ettiği hatırlatılırken, "Mahkemenin tahliyeye dair hiçbir kararı söz konusu değildir. Böyle bir tahliye kararı olsaydı, zaten kararın kendisi paylaşılırdı. İddia sahiplerinden 'olmayan tahliye kararını' paylaşmalarını bekliyoruz." denildi.

Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı

istanbul büyükşehir belediyesi, Büyükada, İstanbul, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada çekişmesinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin öne sürdüğü iddialarını kesin bir dille yalanladı - Son Dakika
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