Büyükada'da 25 ton çöp toplandı - Son Dakika
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Büyükada'da 25 ton çöp toplandı

7 saat önce

Büyükada'da faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan 25 ton çöp temizlendi.

Büyükada'da 25 ton çöp toplandı, System.String[]

Büyükada'da faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan 25 ton çöp temizlendi. 5 bine yakın poşetle toplanan çöpler gemi ile İstanbul'daki çöp aktarma merkezine götürüldü.

Büyükada'da yapılan temizlik çalışmalarında önce ahırların olduğu alanda gübreler temizlenerek ahırlar dezenfekte edildi. Ardından 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekip, kıyılarda da temizlik yaptı. İBB ekipleri, faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan toplam 25 ton çöpü temizledi. 5 bine yakın naylon poşete alınarak toplanan çöpler, gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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