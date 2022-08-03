Büyükada'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Büyükada'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

03.08.2022 10:45
Büyükada'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Büyükada'da 3 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Büyükada'da 3 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 100 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyükada'da uyuşturucu kullanıcılarına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aralamalarda, toplamda 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler L.A., H.H. ve S.A.'nın Büyükada'da bulunan ikamet adreslerinde aramalar yapıldı. Şüpheli L.A.'nın evinde esrar ve metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheli S.A.'nın evinden ele geçirilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparata el konuldu. Operasyonda, şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükada'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükada'da 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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