Büyükada'da 4 ayrı dükkanda alkol ve sigara çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Büyükada'da 4 ayrı dükkanda alkol ve sigara çalan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Büyükada'da aynı gecede 4 ayrı dükkana giren 3 şahıs, 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara ve 350 TL nakit para çaldı. 3 hırsız polisin çalışması sonucu Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Şahsın dükkandaki buzdolabından hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükada'da 20 Aralık pazartesi günü yaşanan olayda, aynı gecede 4 farklı dükkana giren 3 şahıs, toplamda 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara ve 350 TL nakit para çaldı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, İran Uyruklu R.N. isimli 3 şüpheli şahsın olayların failleri olduğu anlaşıldı. Şahıslar Gaziosmanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir restoranda çalınan eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın dükaknda hırsızlık yaptığı ablar güvenlik kamerasına yansıdı.