Son Dakika Haberleri: Büyükada'da 9 At Telef Oldu

Büyükada'da 9 At Telef Oldu

1 saat önce

İstanbul Büyükada'da ahırların olduğu bölgede çıkan yangında 9 atın telef olduğu ortaya çıktı.

Büyükada'da 9 At Telef Oldu, System.String[]
İstanbul Büyükada'da ahırların olduğu bölgede çıkan yangında 9 atın telef olduğu ortaya çıktı. Büyükada'da ahırların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Ormanlık alana da yayılan yangın kameralara da anbean yansırken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına almıştı. Söndürülen yangın sonrasında 9 atın telef olduğu tespit edilirken 3 atın da yangın nedeniyle ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı atlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı. Ekipler yangının çıktığı alanda çalışmalarını sürdürüyor.

"3'Ü AĞIR YARALI, 9 AT TELEF OLDU" 9 atın telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden ve yangını duyduğu an olay yerine koşan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, "3'ü ağır yaralı, 9 at telef oldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Hemen olay yerine geldik, yaralı atlar İBB ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere götürülecek" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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