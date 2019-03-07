Son Dakika Haberleri: Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Ahırın Sahibine Hapis İstemi

Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Ahırın Sahibine Hapis İstemi

2 saat önce

Büyükada'da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşeyen ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Ahırın Sahibine Hapis İstemi, System.String[]
Büyükada'da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşeyen ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Büyükada Yörükali mevkiinde 1 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen ve 9 atın telef olduğu, 4 atın yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yangına kısa devre neden olmuş

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı kaydedildi.

Ahır sahibi hakkında hapis istemi

İddianamede, bahse konu kaçak elektrik hattının yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A.D. tarafından döşendiği belirtilirken, şüpheli A.D. hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse önümüzdeki günlerde şüphelinin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

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