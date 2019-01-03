Son Dakika Haberleri: Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Yangına Soruşturma

Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Yangına Soruşturma

1 saat önce

Büyükada'da 9 atın telef olduğu, 3 atın da yaralandığı yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Yangına Soruşturma, System.String[]
Büyükada'da 9 atın telef olduğu, 3 atın da yaralandığı yangına ilişkin Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangının ahıra gayrinizami çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin sebep olduğu belirtildi.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Büyükada'da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 1 Ocak 2019 günü saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığının belirlendiği kaydedildi. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at telef olduğu, 4 atın yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, 7 at da zarar görmeden kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Adalar, Başsavcı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi

Vicdanları Yaralayan Atlı Fayton Taşımacılığı Tamamen Bitecek 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:18:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükada'da 9 Atın Telef Olduğu Yangına Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]