Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto - Son Dakika

Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto

18.12.2020 13:48
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto, System.String[]

Büyükada'da Adaların Atları Platformu üyeleri, geçen yıl 19 Aralık'ta Ruam hastalığına yakalanan atların itlafını protesto etti.

Büyükada'da Adaların Atları Platformu üyeleri, geçen yıl 19 Aralık'ta Ruam hastalığına yakalanan atların itlafını protesto etti. Adalar Müzesi'nin önünde toplanan grup, itlaf edilen atların gömüldüğü yere yürüdü.

Adaların Atları Platformu üyesi Ayşe Erzan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada atların ölüm nedenlerinin sadece ruam olmadığını iddia ederek, " Bu etrafında olduğumuz alanda yüzlerce at gömülü. Ecelleriyle ölmediler. 19 Aralık 2019'da başlayan operasyonda adalarda 105 at ruam iddiasıyla şüpheli şekilde öldürüldü. Gerçekten ruam olduklarına dair kamuoyuna açıklanan herhangi bir rapor yok. Bir yılda en az 708 at hapsedilmekten, iyi bakılmamaktan, umursanmamaktan öldü, ruamdan değil. Ruam iddiasıyla öldürülen 105 at ve getirilen kötü şartların öldürdüğü en az 708 at yani toplam 813 at tamamen önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetti. 818 at ve 27 tay ücretsiz ve denetimsiz olarak hiçbir izleme olmadan ada dışına sürüldü ve birçoğunun durumu meçhul" dedi.


Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto
Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükada'da Adaların Atları Platformu'ndan protesto - Son Dakika


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