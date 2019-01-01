Büyükada'da Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı.
23 dakika önce
IHAAW141523-ASA/01-01-2019- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
IHAAW141523-ASA/01-01-2019
- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 01.01.2019 14: 15: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
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