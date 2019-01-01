Büyükada'da Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangında 9 At Telef Oldu.
1 saat önce
IHAAW162020-ASA/01-01-2019- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangında 9 at telef oldu.
IHAAW162020-ASA/01-01-2019
- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangında 9 at telef oldu. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. 01.01.2019 16: 20: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!
Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı