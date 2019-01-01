Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangında 9 At Telef Oldu.

Büyükada'da Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangında 9 At Telef Oldu.

1 saat önce

IHAAW162020-ASA/01-01-2019- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangında 9 at telef oldu.

Büyükada'da Ahırlar Bölgesinde Çıkan Yangında 9 At Telef Oldu., System.String[]
IHAAW162020-ASA/01-01-2019

- Büyükada'da ahırlar bölgesinde çıkan yangında 9 at telef oldu. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. 01.01.2019 16: 20: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

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