Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı - Son Dakika

Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı

6 saat önce

Büyükada'da atların üç ay süre ile faytona koşulmasının durdurulmasının ardından dün akşam çekilen görüntüler yürekleri dağladı.

Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı, System.String[]

Büyükada'da atların üç ay süre ile faytona koşulmasının durdurulmasının ardından dün akşam çekilen görüntüler yürekleri dağladı. İki atın çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı.


Ruam hastalığının ardından 81 atın itlaf edilmesiyle birlikte, Büyükada'da üç ay boyunca atların faytonlara koşulması durduruldu. Bu kararın ardından dün akşam çekilen görüntü atların içler acısı halini gözler önüne sürdü. İki at çöpte yemek ararken görüntülendi. Yemek arayan atları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde atlar çöp kenarında yemek arıyor. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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