BÜYÜKADA'DA BAŞIBOŞ ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BÜYÜKADA'DA BAŞIBOŞ ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:47 Kaynak: DHA
Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor. Büyükada'da ormanlık alandan yola inen üç başıboş at görüntülendi.
Ruam hastalığı tespit edilen 105 at itlaf edilmiş ardından karantina süreci başlatılmıştı. Atların ahırlarda bekletildiği belirtilirken, bugün öğleden sonra Büyükada'da üç başıboş at görüntülendi. Ormanlık bölgeden yola inen atlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü
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-Atlardan detay görüntüler
- İstanbul
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