Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi - Son Dakika

Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi

6 saat önce

RUAM hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor.

Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi, System.String[]
RUAM hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor. Büyükada'da ormanlık alandan yola inen üç başıboş at görüntülendi.

Ruam hastalığı tespit edilen 105 at itlaf edilmiş ardından karantina süreci başlatılmıştı. Atların ahırlarda bekletildiği belirtilirken, bugün öğleden sonra Büyükada'da üç başıboş at görüntülendi. Ormanlık bölgeden yola inen atlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.


- İstanbul
Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
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