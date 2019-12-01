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BÜYÜKADA'DA BİSİKLET HIRSIZINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

6 saat önce

Büyükada'da bisiklet hırsızına operayon düzenlendi.

BÜYÜKADA'DA BİSİKLET HIRSIZINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA, System.String[]

Büyükada'da bisiklet hırsızına operayon düzenlendi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Büyükada'da 3 farklı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini incekeyen polis ekipleri bisikletleri çalan kişinin Özcan A. (20) olduğunu belirledi. 19 Kasım'da yapılan operasyonda Özcan A. yakalanarak gözaltına alındı. Operayon yapılan evde yapılan aramalarda 4 tane bisiklet ele geçirildi. Bisikletler daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere otoparka götürüldü. Özcan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı operayon kameraya yansırken, görüntülerde bir odada bisikletlerin bulunduğu anlar görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen bisikletler


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
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