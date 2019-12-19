Büyükada'da çukur hareketliliği (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'da çukur hareketliliği (1) - Son Dakika

Büyükada'da çukur hareketliliği (1)

6 saat önce

BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

Büyükada'da çukur hareketliliği (1), System.String[]
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.


- İstanbul
Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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