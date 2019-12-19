Büyükada'da çukur hareketliliği (1) - Son Dakika

Büyükada'da çukur hareketliliği (1)
6 saat önce
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
- İstanbul
Son Dakika Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, baba oluyor Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı