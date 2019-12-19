Büyükada'da çukur hareketliliği (2) - Son Dakika

Büyükada'da çukur hareketliliği (2)
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BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor. Açılan 2 çukur iş makinesiyle kapatıldı.
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Çukurlar iş makinesi ile kapatıldı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesi çalışma yaparken bir minibüsün de olması dikkat çekti.
- İstanbul
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