Büyükada'da çukur hareketliliği ikinci çukurun kapatılması - Son Dakika
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Büyükada'da çukur hareketliliği ikinci çukurun kapatılması

6 saat önce

BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2) ikinci çukurun kapatılmasıUğur CAN -Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2) ikinci çukurun kapatılması

Uğur CAN -Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.

Büyükada'da çukur hareketliliği ikinci çukurun kapatılması

Çukur, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
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