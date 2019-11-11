Son Dakika Haberleri: Büyükada'da dalga paniği kamerada
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Büyükada'da dalga paniği kamerada

6 saat önce

BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu.

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BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Dalgalar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
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