Büyükada'da dalga paniği kamerada
6 saat önce
BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:18 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.
Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul
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