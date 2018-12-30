Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Denizde Can Pazarı...büyükada'dan Hareket Eden Motordan Yaşlı Bir Kadın Denize Düştü

Büyükada'da Denizde Can Pazarı...büyükada'dan Hareket Eden Motordan Yaşlı Bir Kadın Denize Düştü

1 saat önce

Büyükada'da denizde can pazarı...Büyükada'dan hareket eden motordan yaşlı bir kadın denize düştü Denize atlayan bir genç, yaşlı kadını kurtardıİSTANBUL - Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı.

Büyükada'da denizde can pazarı...Büyükada'dan hareket eden motordan yaşlı bir kadın denize düştü
Denize atlayan bir genç, yaşlı kadını kurtardı

İSTANBUL - Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Büyükada'dan kalkan "Demokan" adlı motorda yaşandı. Motorda seyahat eden yaşlı bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı. Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

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