BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA

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Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin