BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
1 saat önce
BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga
çıktı. Kavgada 19 kişi yaralanırken, tarafların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Büyükada, Adalar Araba
Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kavga anları
-Faytonculardan genel ve detaylar
-Park halindeki faytonlardan detaylar
-Akülü araç kullananlar
-Muhabir anonsu
-Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ile röportaj
- İstanbul
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