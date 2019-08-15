Son Dakika Haberleri: Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada

1 saat önce

BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı.

Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada, System.String[]
BÜYÜKADA'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 19 kişi yaralanırken, tarafların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.


- İstanbul
Adalar, Araba, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA
Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:32:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükada'da faytoncular ile akülü araç sahipleri arasındaki kavga kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]