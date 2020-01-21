Son Dakika › Güncel › Büyükada'da faytonlardan oluşan tonlarca çöp gemiye yüklenip İstanbul'a taşındı - Son Dakika
Büyükada'da faytonlardan oluşan tonlarca çöp gemiye yüklenip İstanbul'a taşındı
6 saat önce
Büyükada'da faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan 25 ton çöp temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
Büyükada'da faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan 25 ton çöp temizlendi. 5 bine yakın poşetle toplanan çöpler gemi ile İstanbul'daki çöp aktarma merkezine götürüldü.
Büyükada'da yapılan temizlik çalışmalarında önce ahırların olduğu alanda gübreler temizlenerek ahırlar dezenfekte edildi. Ardından 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekip, kıyılarda da temizlik yaptı. İBB ekipleri, faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan toplam 25 ton çöpü temizledi. 5 bine yakın naylon poşete alınarak toplanan çöpler, gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. - İSTANBUL
Son Dakika Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir