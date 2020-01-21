Büyükada'da faytonlardan oluşan tonlarca çöp gemiye yüklenip İstanbul'a taşındı - Son Dakika

Büyükada'da faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan 25 ton çöp temizlendi. 5 bine yakın poşetle toplanan çöpler gemi ile İstanbul'daki çöp aktarma merkezine götürüldü.



Büyükada'da yapılan temizlik çalışmalarında önce ahırların olduğu alanda gübreler temizlenerek ahırlar dezenfekte edildi. Ardından 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekip, kıyılarda da temizlik yaptı. İBB ekipleri, faytonlardan ve vatandaşların bıraktığı atıklardan oluşan toplam 25 ton çöpü temizledi. 5 bine yakın naylon poşete alınarak toplanan çöpler, gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı. - İSTANBUL