BÜYÜKADA'DA FAYTONLARIN TOPLANMA ALANI BOŞALTILDI, TEMİZLİK YAPILDI - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada'daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi.

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