Büyükada'da ispark'a ait ahır da temizleniyor - Son Dakika
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Büyükada'da ispark'a ait ahır da temizleniyor

6 saat önce

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı.

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı. Öğle saatlerinde ahıra gelen ekipler ahırın dış bölümünü temizlemeye başladı. Ruam hastalığı sonrası İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte atlar ahırlara çekilirken, kaçak ahırların tespit edilip yıkılması bekleniyor.

Büyükada'da ispark'a ait ahır da temizleniyor

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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