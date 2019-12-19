Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

6 saat önce

Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti.

Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi, System.String[]

Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti. Hatalık taşıyan atlar itlaf edilerek dev çukurlara gömüldü. Atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.


Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,sağlık taramalarında Büyükada'da bulunan 81 atta Ruam hastalığı tespit edildiği açıklanmıştı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yetkililerce itlaf edildi. Atlar, Büyükada'da ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde kazılan ve merak uyandıran iki dev çukura gömüldü. Ruam hastalığı tespit edilen atlar kireçlenerek gömüldü.


İtlaf edilen atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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