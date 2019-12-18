BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ - Son Dakika

BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ

6 saat önce

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ, System.String[]
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

Büyükada'da ormanlık alanda bulunan iki büyük çukur Ada sakinlerinin dikkatini çekiyor. Çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin edilirken, dün eşit boyutta bulunan iki çukurdan birinin iş makineleriyle genişletildiği görüldü. Çukurların bulunduğu bölgede herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, kazılan çukurlarla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Kazılan çukurlardan görüntüler

-Büyükada'daki atlardan görüntüler

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul
Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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