BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ - Son Dakika

Büyükada'da ormanlık alanda bulunan iki büyük çukur Ada sakinlerinin dikkatini çekiyor. Çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin edilirken, dün eşit boyutta bulunan iki çukurdan birinin iş makineleriyle genişletildiği görüldü. Çukurların bulunduğu bölgede herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, kazılan çukurlarla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.
Görüntü Dökümü------------Kazılan çukurlardan görüntüler-Büyükada'daki atlardan görüntüler-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan) -Detay görüntüler