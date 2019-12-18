Son Dakika › Güncel › Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi - Son Dakika
Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi
6 saat önce
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.
Büyükada'da ormanlık alanda bulunan iki büyük çukur Ada sakinlerinin dikkatini çekiyor. Çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin edilirken, dün eşit boyutta bulunan iki çukurdan birinin iş makineleriyle genişletildiği görüldü. Çukurların bulunduğu bölgede herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, kazılan çukurlarla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.
Son Dakika Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması