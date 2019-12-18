Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi - Son Dakika

Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi

6 saat önce

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

Büyükada'da ormanlık alanda bulunan iki büyük çukur Ada sakinlerinin dikkatini çekiyor. Çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin edilirken, dün eşit boyutta bulunan iki çukurdan birinin iş makineleriyle genişletildiği görüldü. Çukurların bulunduğu bölgede herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, kazılan çukurlarla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.

Büyükada'da kazılan iki çukurdan biri genişletildi

Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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