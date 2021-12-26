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Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler - Son Dakika

Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

26.12.2021 13:23
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

İstanbul Büyükada'da kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Bir grup şahıs, kulaklarını kestikleri köpekleri dövüştürdü. Köpeklerin siniri ve hırçınlığı ise objektiflere yansıdı.

Büyükada'da 23 Aralık tarihinde sosyal medyada kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videoda yer alan köpekleri bulmak için çalışma başlattı.

AĞAÇLARA BAĞLI HALDE BULUNDULAR

Yapılan incelemelerde ekipler, videoda yer alan köpekleri ormanlık alanda ağaçlara bağlı halde buldu. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köpekleri ormandan alarak Büyükada Maden Mahallesi'ndeki bir barınağa teslim etti. Burada hayvanların tedavi ve aşıları yapıldı. Ekipler, yaşanan olayın üzerine Büyükada'da bulunan 3 ayrı işletmeye giderek denetim yaptı. Denetimler sonucunda işletmelerde bulunan köpeklerin sağlıklı olduğu belirlendi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, görüntülerde kulakları kesilen köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen Ramazan A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yakalanan ve daha önce benzer suçlardan hakkında işlem yapılan Ramazan A.'nın ifadesi alındı. Emniyetten edinilen bilgiye göre, Ramazan A. köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu söylerken, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını belirtti. Ayrıca Ramazan A.'nın iki köpeğin kulaklarını da kendisinin kesmediğini söylediği öğrenildi. Ramazan A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'köpeklerin kulaklarını kesme' suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler
Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler
Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler
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Hisarcık, Büyükada, Aralık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler - Son Dakika
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