BÜYÜKADA'DA MERAK UYANDIRAN İKİ DEV ÇUKUR - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKADA'DA MERAK UYANDIRAN İKİ DEV ÇUKUR - Son Dakika

BÜYÜKADA'DA MERAK UYANDIRAN İKİ DEV ÇUKUR

6 saat önce

Büyükada'da bir kaç gün önce kazıldığı belirtilen iki dev çukur ada sakinlerinin dikkatini çekti.

BÜYÜKADA'DA MERAK UYANDIRAN İKİ DEV ÇUKUR, System.String[]

Büyükada'da bir kaç gün önce kazıldığı belirtilen iki dev çukur ada sakinlerinin dikkatini çekti.

Havadan da görüntülenen çukurlarla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Semih ÇALIŞKAN - Uğur CAN- Buğra BENLİOĞLU - İSTANBUL, - BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

"BİR HAFTA ÖNCE BU ÇUKURLAR YOKTU"

Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor.  Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, "Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu. Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim" şeklinde konuştu.

"AHIRLAR BÖLGESİNDEN BAZEN LEŞ KOKUSU GELİYOR"

Ferdi Demir, sözlerinin devamında "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" diye konuştu.

"ATLARA İĞNE YAPILDI... RUAM DİYORLAR DAHA BELLİ DEĞİL"

Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti. Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, " 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" şeklinde konuştu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Havadan görüntülerle çukur

-Kazılan çukurlardan görüntüler

-Büyükada'da yaşayan vatandaşla röportaj

-Hastalık tespit edildiği söylenen attan görüntü

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
G.Saray'dan Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için çok sert açıklama! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'na ortak olmasını tasvip etmem mümkün değil MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:26 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu (4) - Son Dakika
18:26 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi - Son Dakika
18:26 Suriyeli ve Afgan öğrenciler, Uluslararası Göçmenler Günü'nde sahne aldı - Son Dakika
18:24 'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Son Dakika
18:21 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKADA'DA MERAK UYANDIRAN İKİ DEV ÇUKUR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]