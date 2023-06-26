Büyükada'da Ormanlık Alanda Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Büyükada'da Ormanlık Alanda Kadın Cesedi Bulundu

Büyükada'da Ormanlık Alanda Kadın Cesedi Bulundu

26.06.2023 15:25

Büyükada'da ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin, kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Yıldız'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda bir kadına ait ceset bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin, 3 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Özlem Yıldız'a (40) ait olduğu belirlendi

Olay dün sabah 08.30 sıralarında Büyükada Maden Mahallesi Çarkıfelek Caddesi'nde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köpek beslemeye gelen 2 kişi ormanlık alanda kadına ait ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Esenyurt'ta yaşayan Özlem Yıldız (40)'a ait olduğunu belirledi. Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ayrıca Yıldız'ın 3 gündür arandığı, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu  öğrenildi.  Kadının 3 gündür ormanlık alanda  olduğunu değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yıldız'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, Yıldız'ın yakınları tarafından teslim alındı.


Kaynak: DHA
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