Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (1)

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (1)

44 dakika önce

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (1), System.String[]
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:04 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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