Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (1)
44 dakika önce
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı.
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe
Sahili'nden görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:04 Kaynak: DHA
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