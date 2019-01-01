Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın- 2

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın- 2

19 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHABüyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın- 2, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. 

EK GÖRÜNTÜ:

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-Ahırların yanması

-Ormandaki alevler

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

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