Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın- 2
19 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHABüyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA
Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe
Sahili'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi.
EK GÖRÜNTÜ:
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-Ahırların yanması
-Ormandaki alevler
-Genel ve detaylar
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:23 Kaynak: DHA
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