BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN (2) - Son Dakika

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Büyükada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.