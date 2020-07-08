Büyükada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
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9.07.2020 02:55:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN (2) - Son Dakika