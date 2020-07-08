Büyükada'da ormanlık alanda yangın (2) - Son Dakika
Büyükada'da ormanlık alanda yangın (2)
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteri ve orman araçları müdahale etti. 3 dönümlük bir alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
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9.07.2020 02:55:14. #1.13#
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