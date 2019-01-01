Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın (7)
19 dakika önce
BÜYÜKADA'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı.
BÜYÜKADA'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe
Sahili'nden görüldü. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alındı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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