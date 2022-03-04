Büyükada'da otelde yangın çıkaran kundakçı Gebze'de yakalandı - Son Dakika
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Büyükada'da otelde yangın çıkaran kundakçı Gebze'de yakalandı

04.03.2022 00:57
Büyükada'da otelde yangın çıkaran kundakçı Gebze'de yakalandı

Büyükada'da bir otele molotof kokteyli benzeri yanıcı madde ile giren şahıs otelde yangın çıkardı.

Büyükada'da bir otele molotof kokteyli benzeri yanıcı madde ile giren şahıs otelde yangın çıkardı. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri kameraları tek tek inceleyerek şahsın vapur ile Büyükada'ya geldiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra vapur ve Marmaray kullanarak Kocaeli Gebze'ye kadar kaçtığını tespit etti. Gebze'de polis tarafından yakalanan şahsın yağma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.

Büyükada'da Maden Mahallesinde sahilde bulunan bir otele, kafasında kapüşon, beyaz maske ve uzun kaşe montla gelen K.K, otelin içerisine gelerek elinde yanıcı madde bulunan şişeyi otelin girişinde bulunan koltuğun üzerine attı. K.K. hızla uzaklaşırken koltuk zanlının bıraktığı yanar vaziyetteki şişe ile yanmaya başladı. İtfaiye tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyükada dahilinde yapılan kamera araştırmalarında K.K'nın 24.02.2022 günü saat 10.50 sıralarında Şehir Hatları Vapuru ile Büyükada'ya geldiği, olayı gerçekleştirdikten sonra 24.02.2022 günü saat 15.30'da iskelesinden Eminönü'ne hareket eden tekneye bindiği tespit etti.

Kameralar tek tek incelendi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konu ile alakalı yapılan araştırmalar sonucunda K.K'nın Büyükada'dan hareket eden tekneden saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde indiği, Eminönü'nden yürüyerek Sirkeci Marmaray İstasyonuna gittiği, Gebze yönüne hareket eden Marmaray trenine bindiği ve saat 19.30 sıralarında Marmaray Gebze İstasyonunda trenden indiği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından bölgedeki emniyet birimleri ile irtibat kurularak konu hakkında bilgi verildi.

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı

Eşkal doğrultusunda yapılan çalışmalarda eşkale uyan K. K isimli şahıs Kocaeli Gebze ilçesi Bağlarbaşı mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde durduruldu.

K.K, 24.02.2022 günü Büyükada'da bulunan bir otelde meydana gelen molotof ile kundaklama olayını kendisinin yaptığını polise beyan etti. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında "başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yakalama emri olduğu anlaşıldı.

Şahıs Darıca Güvenlik Büro Amirliği'nden teslim alınarak gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere Büyükada Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

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Marmaray, Büyükada, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükada'da otelde yangın çıkaran kundakçı Gebze'de yakalandı - Son Dakika


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