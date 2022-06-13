Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı - Son Dakika
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Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı

13.06.2022 22:33

Büyükada'da haber çalışması için gittiği bir şantiyede saldırıya uğrayarak yaralanan gazeteci Serkan Güngör hastanede tedavi altına alındı.

Büyükada'da haber çalışması için gittiği bir şantiyede saldırıya uğrayarak yaralanan gazeteci Serkan Güngör hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güngör bir haber çalışması yapmak amacıyla gittiği inşaat şantiyesinde bir grup çalışan tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Güngör, yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerden F.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

"İlk olarak kafama inşaat küreğiyle vuruldu"

Gazeteci Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem yerelde hem ulusalda haber yazdığını ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.

Şikayet edilen bir inşaata haber için gittiğini belirten Güngör, "Burada kaçak kat çıkılıyordu. Müstakil bir yer 2 katlıya çevriliyordu. Eski halinin fotoğrafları mevcuttu. Yeni halinin ne halde olduğunun görülmesi için fotoğraf çekmem gerekiyordu. Gazeteci olduğumu söyleyerek sadece bir fotoğraf almak için oraya gittiğimde orada çalışan inşaattakiler bir anda etrafıma toplanarak saldırmaya başladılar. İlk olarak kafama inşaat küreğiyle vuruldu. Sonra duvarlara sıva yapılan mala ile kafama şiddetli darbeler, tekmeler ve yumruklarla birlikte vurdular. Orada bir baygınlık geçirdim." dedi.

Güngör, kalabalık bir grup olduğu için polislerin kendisine yeterli şekilde müdahale edemediğini ve darbelerin etkisiyle bilinç kaybı yaşadığını ifade etti.

"Tehdit edenlerle olayı yapan kişiler aynı gruptan"

Yerdeyken de kendisine saldırmaya devam edildiğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Daha önceden ben Adalar ile ilgili yaptığım haberlerden dolayı zaten tehditler alıyordum. Bunu yerel basında da yetkili olan gazetecilere söylüyordum. Tehdit edenlerle olayı yapan kişiler aynı gruptan. Sonrasında da torpilli olan, o yerin yaptıranların da arkasında daha başka bir arka planı olduğunu öğrendik. Bunlarla ilgili daha önceden de haber yapıyoruz diye zaten bize karşı bir kin durumu söz konusuydu. Haber yapılmasını istemiyorlardı. Bu da beklenen bir şeydi. Öldürme kastıyla zaten ciddi saldırdılar. Baygın haldeyken bile inşaat kürekleriyle kafama vurmaya devam ettiler. Tek yapmak istediğim sadece gazete için bir fotoğraf çekmekti, başka bir şey değildi."

Öte yandan hayati tehlikesi bulunmayan Güngör'ün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı
Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı
Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı
Büyükada'da saldırıya uğrayan gazeteci Serkan Güngör yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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