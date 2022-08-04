Büyükada'da seyir halindeyken aksı kırıldığı iddia edilen İETT taksi aracı devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde Büyükada Çarkıfelek Misak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT taksi aracı çukura girdikten sonra aksının kırılmasıyla devrildi. Kazada kadın sürücünün kaburgaları kırıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.- İstanbul
Son Dakika › Güncel › BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika