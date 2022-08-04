BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

04.08.2022 21:36
BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Büyükada'da seyir halindeyken aksı kırıldığı iddia edilen İETT taksi aracı devrildi.

Büyükada'da seyir halindeyken aksı kırıldığı iddia edilen İETT taksi aracı devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde Büyükada Çarkıfelek Misak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT taksi aracı çukura girdikten sonra aksının kırılmasıyla devrildi. Kazada kadın sürücünün kaburgaları kırıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- İstanbul
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PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Büyükada, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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