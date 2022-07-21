Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika
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Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor

21.07.2022 15:45

İstanbul Büyükada sakinleri, ruam hastalığı nedeniyle 'striknin' maddesiyle itlaf edilen atların gömüldüğü toprağın Adalar Belediyesi'ne ait plaja taşındığını ve bu durumun plaja gelen insanların sağlığını tehdit edebileceğini öne sürdü. Halk plajına gelen insanların sağlığını tehdit altında olması tepki çekti.

Büyükada'da Aya Nikola bölgesinde bulunan Adalar Belediyesi'ne ait halk plajının üst tarafında bulunan ormanlık alan, iddiaya göre daha öncesinde ruam hastası atların itlaf edilme yeri olarak biliniyor.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA PLAJ BÖLGESİNE TAŞINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Halk plajının üstündeki ormanlık alanda bulunan yerde striknin ile itlaf edilen çok sayıda at önceki yıllarda buraya gömüldü. Atların bedenlerinin çürüyüp toprağa karışmasıyla beraber itlaf edilirken vücutlarına enjekte edilen zehirli madde de toprağa karıştı. Adalılar, striknin ile itlaf edilen atların gömüldüğü yerden alınan toprağın geçtiğimiz yıllarda plaj bölgesine taşındığını iddia etti. Striknin maddesini barındıran toprağın plaja gelen insanların sağlığını tehdit edebileceğini belirten ada sakinleri duruma tepki gösterdi.

"STRİKNİN MADDESİ ÖLÜMLE SONUÇLANABİLECEK DURUMLAR OLUŞTURABİLİYOR"

Ada sakinlerinden Selim Mollaoğlu, "Adalar Belediyesi Aya Nikola plajı daha öncesinde üst tarafta, yaklaşık 50 metre mesafede olan yerde faytona koşulan ve hasta olan atları striknin denen bir madde ile orada katlettiler. Bu madde oradaki toprağa karıştı ve yıllar sonra o toprak bu açılan plajda sözüm ona kum olarak kullanılıyor. Striknin maddesi insan hayatına ciddi tehlike, hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar oluşturabiliyor. Olay savcılığa taşındı. Benim ricam toprağın alınması ve kontrol edilmesidir" dedi. Mollaoğlu, "Burası 3 bin 800 TL karşılığında ihaleye açılmışken, Adalar Belediyesi bu fiyatı kabul etmeyip ardından yaklaşık aylık 191 bin TL'lik ihale aldı. Bu para halkın cebinden çıkıyor. Yetkililerden bu konu ile ilgilenilmesini istiyorum" diye konuştu.

"ESKİDEN ATLARI BURADA GÖMÜYORLARDI"

Ada halkından Şahin Keleş ise, "Burada daha önceden iki insan öldü, benim yeğenim de yaralandı. Burada bir güvenlik önlemi yok, ruhsatı yok, sadece yukarısında ruhsatı var. İçinde molozu ve pisliği var. Eskiden atları burada gömüyorlardı. İnsanın can sağlığına zarar veriyor. Hala da ısrarla belediye plajı yine açtı" dedi.

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Büyükada'da halk plajına giden vatandaşlar 'striknin' tehlikesi ile karşı karşıya Büyükada'da halk plajına giden vatandaşlar 'striknin' tehlikesi ile karşı karşıya Büyükada'da halk plajına giden vatandaşlar 'striknin' tehlikesi ile karşı karşıya Büyükada'da halk plajına giden vatandaşlar 'striknin' tehlikesi ile karşı karşıya
Kaynak: İHA

Adalar Belediyesi, Büyükada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor - Son Dakika

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