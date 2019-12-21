Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı

6 saat önce

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı, System.String[]

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlilerince atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, İSPARK'a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan da temizlik çalışmalarını fayton bekleme alanına gelerek takip etti.

İstanbul Valiliği'nin 19 Aralık tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, "Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına" dair karar alınmıştı.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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