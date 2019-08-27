Son Dakika Haberleri: Büyükada'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Büyükada'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHABüyükada'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükada'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini tespit ederek 14 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Mari G.(38), Ceren K.(30), Özgür E.(31) ve Suat K.(36)'yı yakalayarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 saksıda yaklaşık 130 gram hint keneviri bitkisi, 76 gram kullanıma hazır hint keneviri, 15 buçuk gram hint keneviri tohumu ve uyuşturucu maddeyi öğütmek için kullanılan bir aparat ele geçirildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mari G. ve Ceren K. sevk edildiği adliyede savcılıkta verdikleri ifade sonrasında serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak
Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu Kaybolan 300 köpeğin uyuşturucu iğne ile öldürüldüğü düşünülüyor Hakkari şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükada'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]