Son dakika haber... Büyükada'da vakıftan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Büyükada'da vakıftan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
04.11.2020 14:03
Son dakika haberleri... BÜYÜKADA'da bulunan bir eğitim vakfından dizüstü bilgisayar ve para kasası çalan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
BÜYÜKADA'da bulunan bir eğitim vakfından dizüstü bilgisayar ve para kasası çalan kişi, polis ekiplerince yakalandı. 32 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.
Olay, geçen çarşamba günü Büyükada'da bir eğitim vakfında yaşandı. Vakfa giren kişi, para kasası ve dizüstü bilgisayar çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, vakıfta ve çevrede buluna güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Serhat A.(25) olduğu belirlendi. Şüphelinin Beyoğlu'nda bir adresle irtibatlı olduğu bilgisine ulaşan Adalar ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Serhat A.'nın çoğu iş yerinden hırsızlık suçundan olmak üzere poliste 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
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