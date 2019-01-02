Büyükada'da Yanan Atların Tedavileri Sürüyor
1 saat önce
Büyükada'da ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Büyükada'da ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Büyükada'da ahırda çıkan yangında yaralanan atlar tedavi altına alındı. Oldukça bitkin oldukları görülen atların ilaçlarla ve serumlarla tedavileri devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alınan atları İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın
'da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Rektör Aydın, atlar için tüm tedavi imkanların sağlanacağını bildirdi. Büyükada'da dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, 3 at ise yaralanmıştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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