Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın

Büyükada'da Yangın

31 dakika önce

Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı.

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Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı. Ormanlık alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Büyükada'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, dumanlar Bostancı sahilinden de görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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