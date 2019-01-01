Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın

Büyükada'da Yangın

15 dakika önce

İstanbul Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı.

İstanbul Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükada'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, dumanlar Bostancı sahilinden de görüldü. Alevler etkili müdahale sonucu söndürüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

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