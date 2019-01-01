Büyükada'da Yangın

İstanbul Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı.

İstanbul Büyükada'da Ahırlar bölgesinde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Büyükada'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, dumanlar Bostancı sahilinden de görüldü. Alevler etkili müdahale sonucu söndürüldü.



(İHA)

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